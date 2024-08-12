Собянин: Технополис "Москва" стал крупнейшим центром разработок роботов

О разработках мэр рассказал в своем блоге

Каких роботов производят резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" рассказал сегодня Сергей Собянин в личном блоге.

Так, например, одна из последних новинок - система управления робопротезами на основе искусственного интеллекта. Она поможет человеку с протезом руки получить естественные ощущения от прикосновения к предметам и позволит двигать пальцами независимо друг от друга.

Ещё одна разработка, которая сейчас проходит испытания, - роботизированный комплекс "МУЛ". Он способен перевезти до 120- килограммов веса и может использоваться на объектах строительства, в фермерских хозяйствах и при транспортировке людей, которые получили травмы.





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