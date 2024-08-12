Начата проверка после фото с банкета заключенных в мордовской колонии

Столы ломились от закусок и горячих блюд

Прокуратура Мордовии начала проверку после сообщений о банкете заключенных в местной колонии.

Как стало известно изданию "Известия", в чье распоряжение попала фотография праздника, застолье прошло 20 июля в помещении отряда 2А исправительной колонии №7. На столе видны закуски, шашлык, салаты, пицца, выпечка и напитки. Один из криминальных авторитетов отмечал день рождения.

В торжестве участвовали не менее 40 человек. Согласно информации из открытых источников, ИК-7 - это мужская исправительная колония строгого режима. Там сидят осужденные за тяжкие преступления, в частности, участники этнических преступных группировок.

Ранее проверку начало управление ФСИН. При этом в пресс-службе ведомстве отметили, что заключенные имеют право заказывать себе еду через магазины за счет средств, заработанных на производстве либо переведенных на личный счет родственниками.

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