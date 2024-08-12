Власти Сербии рассказали об угрозе жизни Вучича

Угроза исходит от недовольных нейтральной позицией сербского президента

После покушений на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа опасность грозит президенту Сербии Александру Вучичу. Об этом в понедельник, 12 августа, рассказал сербский вице-премьер Александр Вулин.

По словам Вулина, "со всеми, кто выступает за мирное решение по Украине, что-то происходит — кто-то в них стреляет". По этой причине после покушений на Фицо и Трампа "я сказал, чтобы подготовился президент Вучич".

Жизни президента Сербии, по мнению Вулина, угрожают те, кто хотел бы, чтобы Сербия перестала быть военно-нейтральной, ввела санкции против России, признала независимость Косово и отказалась от Республики Сербской в Боснии и Герцеговине, сообщает РИА Новости.

9 августа Вучич рассказал, что по официальным каналам из России было получено предупреждение о готовившемся в Сербии государственном перевороте, причем участие в нем должны были принимать прозападные силы. Москва не в первый раз спасает Белград от подобного — в 2023 году российские спецслужбы также предупредили сербских коллег о риске переворота и помогли его предотвратить.

Тем временем в Грузии расследуют дело о подготовке убийства основателя правящей партии "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили. Как заявили в Службе госбезопасности страны, покушение готовили грузинские чиновники и бывшие сотрудники силовых ведомств, проживающие на Украине.

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