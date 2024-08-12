Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с "Госуслугами"

Жертвами чаще выбирают людей пенсионного и среднего возраста

Мошенники начали использовать новую схему с использованием портала "Госуслуги" и приложения для электронной подписи "Госключ". Об этом рассказала координатор платформы "Народного фронта" "Мошеловка" Евгения Лазарева.

Как пишут "Известия", аферисты получают доступ к личному кабинету жертвы на "Госуслугах". Затем загружают поддельную нотариальную доверенность на распоряжение всеми счетами человека в специальный раздел "Госуслуг" для подписания документов в "Госключе".

Владельцу учетной записи приходит уведомление о том, что нужно подписать документ, а затем звонит якобы сотрудник органов — он под угрозой потери денег убеждает подписать доверенность. После этого звонок делает еще один участник преступной схемы, он утверждает, что является настоящим сотрудником правоохранительных органов, а предыдущий звонивший — мошенник, обманувший абонента. Под этим предлогом звонящий требует быстро перевести деньги на якобы безопасный счет.

В июле в Подмосковье задержали 19-летнего курьера, который помог похитить у пенсионерки 15 миллионов рублей. Женщине позвонили якобы из правоохранительных органов и сообщили, что преступники пытаются взять на ее имя кредит, а также продать ее квартиру. Чтобы спасти имущество, пенсионерке предложили передать курьеру крупную сумму. Курьера вычислили и задержали по камерам наблюдения.

Между тем Министерство цифрового развития России назвало фейком информацию о краже квартир мошенниками через портал "Госуслуги". В ведомстве объяснили, что на портале нет опции, позволяющей совершить сделку с недвижимостью.

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