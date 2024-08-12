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Путин: Россия ценит интерес зарубежных партнеров к форуму "Армия-2024"

10:53
  • понедельник
  • 12 августа 2024

Об этом рассказали в Минобороны

Россия готова развивать систему равной неделимой безопасности в мире вместе с зарубежными партнерами, интерес которых к форуму "Армия-2024" высоко ценит. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в день открытия форума в подмосковном парке "Патриот".

Президент отметил, что граждане, волонтеры и бизнес оказывают весомую поддержку оборонно-промышленному комплексу России по линии беспилотников, современной экипировки и средств связи. Многие не имеющие аналогов российские ноу-хау в области вооружений уже доказали свою эффективность на поле боя.

В Министерстве обороны России отметили, что участие в форуме "Армия-2024" примут официальные военные делегации 83 государств, при этом 39 делегаций возглавляют главы оборонных ведомств и начальники генеральных штабов.

Национальные экспозиции и индивидуальные стенды предприятий оборонной промышленности дружественных стран сформировали четыре государства: Белоруссия, Иран, Индия, Китай, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Ранее итальянский генерал Марко Бертолини, возглавлявший ранее Объединенное оперативное командование, отмечал, что еще недавно распространялось мнение, что русские солдаты находятся в такой же отчаянной ситуации, как когда-то в Сталинграде: они сражаются, не имея оружия, одними лопатами. Однако вскоре выяснилось, что на самом деле Россия действовала с хирургической точностью.

При этом глава государства Владимир Путин заявил, что Вооруженным силам России необходим высокий темп технологического обновления. Как подчеркнул президент, "это важнейший, определяющий вопрос для нашей страны", хотя уже подтвержден высокий уровень восприимчивости к технологическим преобразованиям.

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