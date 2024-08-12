Замглавы минэнерго Украины поймали на взятке

Ему предъявлено обвинение

В Киеве задержали замминистра энергетики за взятку в размере 500 тысяч долларов.

Об этом в понедельник сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ), не уточнив, о ком идет речь. СМИ пишут, что задержанный – Александр Хейло, всего в Минэнерго четверо заместителей министра. Содействие его задержанию оказывал сам министр энергетики Герман Галущенко.

Как стало известно следствию, за эти деньги замминистра обещал руководителям предприятий на западе Украины передать им в пользование оборудование из шахт прифронтового района, передает ТАСС.

Замминистра и его троим сообщникам предъявлено обвинение по статье о получении неправомерной выгоды должностным лицом.

Ранее на взятках попались украинские военкомы в Николаеве. Они требовали у военнообязанных по 15 тысяч долларов за возможность отправиться в тыл, а не на фронт.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram