Китай потребовал от России и Украины не расширять зону боев

Ведомство прокомментировало события в Курской области

Министерство иностранных дел Китая призывает все стороны российско-украинского конфликта не обострять ситуацию и не расширять зону боевых действий. Такой комментарий ведомство опубликовало в понедельник, 12 августа, комментируя атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

МИД КНР потребовал "не подливать масла в огонь", пообещав при этом и далее поддерживать связь с международным сообществом и играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган, комментируя коммюнике вашингтонского саммита НАТО, заявил, что военно-политический блок "является машиной, которая сеет хаос войны". Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и другие страны НАТО подливают масла в огонь на Украине и наживаются на военном конфликте.

Профессор Высшей школы экономики и кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лузянин отмечал, что по украинской повестке козыри на руках у России и Китая. Эксперт заявил, что "план Си Цзиньпина, 12 пунктов, который в принципе Россия поддержала, он как бы обтекаемый, но на самом деле он политически мягкий, адаптивный".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram