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Умер почетный президент Федерации фигурного катания Валентин Писеев

11:43
  • понедельник
  • 12 августа 2024

Ему было 82 года

Бывший президент Федерации фигурного катания на коньках России, почетный президент ФФККР Валентин Писеев умер на 83-м году жизни. Об этом в понедельник, 12 августа, рассказал почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.

Писеев — заслуженный тренер СССР, лауреат орденов Александра Невского и Почета, а также серебряного ордена Международного олимпийского комитета.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин отметил в комментарии "Спорт-Экспресс", что Писеев был наиболее яркой фигурой советского фигурного катания.

Вдова Писеева Алла Шеховцова рассказала РИА Новости, что похороны состоятся на Преображенском кладбище в Москве, дата пока не определена — этот вопрос пока еще не обсуждался.

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Валентин Писеев
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