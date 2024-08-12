ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США испугались возмездия России Украине за Курскую область

12:00
  • понедельник
  • 12 августа 2024

Ответ будет жестким

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена, что Украине может грозить "жестокое возмездие" со стороны России за атаку ВСУ на Курскую область.
Российские войска продолжают вытеснять боевиков с территории Курской области

Как отмечает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме, американские чиновники боятся массированного удара со стороны России по критической инфраструктуре Украины в ответ на "рискованную" операцию Киева.

Опасность украинской вылазки в Курскую область заключается в том, что ВСУ продолжают неуклонно терять позиции на всех участках фронта специальной военной операции, пишет газета. При этом цель атаки на Курскую область по-прежнему неясна — у украинской армии катастрофически не хватает ни людей, ни вооружений, а "на востоке войска Киева с трудом сдерживают продвижение России".

Ранее высокопоставленные украинские источники из военной сферы признались, что в Киеве готовятся к ударам ВС России по важным объектам в столице, включая парламент и другие правительственные здания, в ответ на вторжение ВСУ в Курскую область. Там понимают, что возмездием станут "не просто четыре ракеты".

Тем временем российский бойцы продолжают вытеснять врага с курской земли. В приграничном районе Курской области были ликвидированы пикапы противника с установленными на них РСЗО кустарного производства. Уничтожено большое количество вражеского вооружения и техники.

При этом российские власти уделяют особое внимание оказанию помощь местному населению. Глава федерального правительства Михаил Мишустин подчеркивал, что сейчас важно поддержать жителей региона, поэтому все ведомства активно работают, идет эвакуация людей из небезопасной местности в специальные пункты временного размещения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России
Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.