Ответ будет жестким

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена, что Украине может грозить "жестокое возмездие" со стороны России за атаку ВСУ на Курскую область.

Как отмечает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме, американские чиновники боятся массированного удара со стороны России по критической инфраструктуре Украины в ответ на "рискованную" операцию Киева.

Опасность украинской вылазки в Курскую область заключается в том, что ВСУ продолжают неуклонно терять позиции на всех участках фронта специальной военной операции, пишет газета. При этом цель атаки на Курскую область по-прежнему неясна — у украинской армии катастрофически не хватает ни людей, ни вооружений, а "на востоке войска Киева с трудом сдерживают продвижение России".

Ранее высокопоставленные украинские источники из военной сферы признались, что в Киеве готовятся к ударам ВС России по важным объектам в столице, включая парламент и другие правительственные здания, в ответ на вторжение ВСУ в Курскую область. Там понимают, что возмездием станут "не просто четыре ракеты".

Тем временем российский бойцы продолжают вытеснять врага с курской земли. В приграничном районе Курской области были ликвидированы пикапы противника с установленными на них РСЗО кустарного производства. Уничтожено большое количество вражеского вооружения и техники.

При этом российские власти уделяют особое внимание оказанию помощь местному населению. Глава федерального правительства Михаил Мишустин подчеркивал, что сейчас важно поддержать жителей региона, поэтому все ведомства активно работают, идет эвакуация людей из небезопасной местности в специальные пункты временного размещения.

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