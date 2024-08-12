Белоусов назвал четыре условия успеха в вооруженном противостоянии с Западом

СВО - это уже не только конфликт с Украиной

Глава Минобороны России Андрей Белоусов назвал условия успеха в вооруженном противостоянии с Западом.

Спецоперация – это вооруженное противостояние России и коллективного Запада, заявил он на церемонии открытия форума "Армия". Оно выражено желанием Вашингтона и его союзников сохранить свое доминирование в мире.

Чтобы достичь успехов в этом противостоянии, России необходимо соблюсти четыре условия:

- Обеспечить войска самым современным вооружением;

- Применять новые тактические приемы для ведения боевых действий, в том числе роботов и беспилотники;

- Создать эффективную систему управления с использованием передовой технологической основы, включая искусственный интеллект;

- Совершенствовать подготовку военных кадров, особенно командного состава.

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