Оперштаб Курской области решил вывезти жителей из Беловского района

Автобусы уже дежурят в безопасных зонах
Оперштаб Курской области принял решение вывозить жителей из Беловского района. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, региональному Минтрансу поручено подготовить дополнительный транспорт. Автобусы уже дежурят в безопасных зонах.
"Сейчас главное – оперативно оповестить жителей населенных пунктов о возможности выехать из района. Все соответствующие поручения даны главе администрации района и главам сельских населенных пунктов", - написал он.
Смирнов добавил, что помощь в эвакуации жителей обеспечивают дружинники Курского центра "Патриот". Места в пунктах временного размещения уже подготовлены, вся необходимая помощь переселенцам будет оказана.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram