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Оперштаб Курской области решил вывезти жителей из Беловского района

12:04
  • понедельник
  • 12 августа 2024

Автобусы уже дежурят в безопасных зонах

Оперштаб Курской области принял решение вывозить жителей из Беловского района. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, региональному Минтрансу поручено подготовить дополнительный транспорт. Автобусы уже дежурят в безопасных зонах.

"Сейчас главное – оперативно оповестить жителей населенных пунктов о возможности выехать из района. Все соответствующие поручения даны главе администрации района и главам сельских населенных пунктов", - написал он.

Смирнов добавил, что помощь в эвакуации жителей обеспечивают дружинники Курского центра "Патриот". Места в пунктах временного размещения уже подготовлены, вся необходимая помощь переселенцам будет оказана.

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