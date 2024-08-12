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Сообщения об эвакуации ЗАЭС оказались вбросом

12:15
  • понедельник
  • 12 августа 2024

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Слухи об эвакуации или якобы опасной ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) являются вражескими вбросами. Об этом в понедельник, 12 августа, рассказали в администрации города энергетиков Энергодара.
Территория Запорожской АЭС атакована украинскими боевиками. Главное

Там подчеркнули, что все слухи об эвакуации или якобы опасной ситуации вокруг АЭС – это вражеские вбросы с целью посеять недовольство и даже панику.

Глава "Росатома" Алексей Лихачев отметил, что ВСУ своими ударами по ЗАЭС хотели накрыть не только градирню, но и местных пожарных. Российская сторона расценивает атаку украинских боевиков на градирню ЗАЭС как целенаправленный удар по безопасности станции.

Москва призывает МАГАТЭ не останавливаться на констатации недопустимости ударов ВСУ по Запорожской АЭС — надо четко дать оценку этому, цитирует главу "Росатома" РИА Новости.

Ранее в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) признали факт обстрела, но назвать виновника этого события отказались. Директор агентства Рафаэль Гросси при этом заявил об отсутствии угроз для ядерной безопасности станции.

Украинские боевики неоднократно устраивали обстрелы ЗАЭС, хотя Москва предупреждала, что это грозит ядерной катастрофой, опасной не только для России и Украины, но и для всей Европы и мира. В МИД России указывали, что в мире серьезно вырос уровень ядерной опасности из-за деструктивной политики Запада, который не реагирует на действия ВСУ.

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