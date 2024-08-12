Мишустин утвердил правила взаимодействия интернет-провайдеров и УК

Управляющие компании не смогут отказывать провайдерам в доступе в дом

Взаимодействие компаний-провайдеров, предоставляющих услуги по выходу в интернет, и управляющих компаний многоквартирных домов теперь будет регулироваться едиными правилами. Постановление за подписью главы кабмина Михаила Мишустина опубликовано в понедельник, 12 августа.

Отныне управляющие компании больше не смогут отказывать интернет-провайдерам в доступе в дома, что ограничивало право граждан на выбор поставщиков услуг связи.

Наряду с этим определены требования к монтажу сетей связи в многоквартирных домах, а также порядок действий УК и провайдеров, если при установке или демонтаже оборудования был причинен ущерб общему имуществу в многоквартирном доме, сообщает пресс-служба правительства.

В июне 2023 года развитие цифровой инфраструктуры, а также расширение списка социально значимых услуг, доступных в электронном виде, обсудил российский лидер Владимир Путин во время рабочей встречи с главой "Ростелекома" Михаилом Осеевским. Руководитель компании рассказал президенту об устранении цифрового неравенства.

Между тем в России видеохостинг YouTube перестал открываться в интернет-браузерах на персональных компьютерах. Это произошло как следствие действий по замедлению сервиса, который, по выражению сенатора Алексея Пушкова, "проводит, скажем так, недружественную политику по отношению к России".

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