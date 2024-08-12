В Подмосковье лихач на "Ладе" снес маму с ребенком во дворе

Пострадавшие госпитализированы

В подмосковном Подольске лихач на "десятке" сбил мать с ребенком возле детской площадки.

Инцидент произошел накануне в районе шести чесов вечера у детской площадке во дворе дома на улице Юбилейная. Мужчина на "Ладе" разогнался и на скорости сбил 27-летнюю Гулнисо Салимову и ее двухлетнего ребенка.

Мальчик получил сотрясение мозга и ссадины, женщина - ушиб бедра и черепно-мозговую травму. Их госпитализировали в ЦРБ Подольска. Водитель остался на месте ДТП, его задержали.

Telegram-канал SHOT пишет, что задержанный – 44-летний местный житель. Ранее его лишали прав.

Ход расследования контролирует Подольская городская прокуратура. Причины произошедшего выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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