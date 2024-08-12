Москвичам рассказали, вернется ли лето

Дожди закончатся к четвергу

Лето вернется в Москву к концу рабочей недели.

Об этом RT сообщила ведущий специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова. В понедельник и вторник сохранится прохладная и дождливая погода, дневная температура составит от +18 до +20 градусов.

В среду, 14 августа, воздух прогреется до +22 градусов. К концу рабочей недели столбик термометра покажет +25 градусов, но ночью все равно будет прохладно – 10-12 градусов. Установится погода с переменной облачностью, без осадков.

"+25 градусов для города и в августе — это очень хорошо", - подчеркнула Позднякова.

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