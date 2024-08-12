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Минпромторг рассказал о востребованном на СВО вооружении

12:52
  • понедельник
  • 12 августа 2024

В боях используют тысячи образцов

Тысячи образцов вооружения и боевой техники применяются в зоне специальной военной операции. Об этом в понедельник, 12 августа, рассказал министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.
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Как уточнил политик, из этого широкого спектра особенно востребованы в зоне спецоперации около 300 образцов оружия.

Именно по этой приоритетной номенклатуре продолжается наращивание объемов выпуска, прежде всего за счет модернизации и расширения мощностей, цитирует Алиханова РИА Новости.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркивал, что наша страна сама обеспечивает себя всеми необходимыми вооружениями, причем в количествах, превосходящих текущие потребности российской армии. Политик заверил, что российский военно-промышленный комплекс будет выпускать столько вооружений, сколько потребуется для эффективной защиты страны.

Начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России Юрий Ласточкин отмечал, что научно-технический задел российской "оборонки" обеспечивает возможности оперативно принимать меры по включению новых объектов в перечень целей для воздействия.

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