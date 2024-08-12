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Мишустин велел разработать дополнительные способы улучшения жилищных условий

13:22
  • понедельник
  • 12 августа 2024

Поручение адресовано нескольким ведомствам

Глава российского правительства Михаил Мишустин дал поручение по итогам стратегической сессии по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", связанное с обеспечением россиян жильем.

Минстрой, Минэкономразвития, Минфин и компания "Фонд развития территорий" должны подготовить изменения в нормативные правовые акты, предусматривающие пересмотр критериев аварийности многоквартирных домов.

Также в национальном проекте "Инфраструктура для жизни" поручено отобразить дачи по обновлению жилого фонда, благоустройству территорий, газификации.

Кроме того, в нацпроект должны быть включены задачи по обновлению парка общественного транспорта, приведению к нормативному состоянию федеральных автодорог и региональных и межмуниципальных трасс, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин обсудил c кабмином состояние и перспективы строительство отрасли в России. Она эффективно отвечает на запросы общества и граждан, в том числе возводя жилье.

Мишустин отмечал, что федеральная программа переселения из аварийного жилья, признанного непригодным до января 2017 года, будет завершена уже в текущем году. В комфортные современные дома уже переехали более 720 тысяч человек.

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