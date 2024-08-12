Google окончательно отключила монетизацию YouTube-блогерам из России

Россиянам закрывают доступ к AdSense

Российских пользователей отключат от сервиса контекстной рекламы AdSence. Реклама, которая появляется во время просмотра видео, в том числе на YouTube, больше не будет приносить доход блогерам.

Об окончательном прекращении монетизации сообщил портал "Код Дурова". Соответствующее письмо Google разослала российским владельцам сайтов и YouTube-блогерам.

Также компания пообещала выплатить оставшиеся средства на балансе аккаунтов в течение 60 дней.

"Мы деактивируем все аккаунты AdSense, страной местоположения которых указана Россия. Это означает, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя. Заработок за июль будет выплачен между 21 и 26 августа, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты", - приводит портал письмо Google.

Google AdSense позволял российским блогерам зарабатывать на YouTube даже после отключения монетизации в 2022 году. Пользователи видели рекламу, если смотрели видео за пределами России или с включенным VPN.

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