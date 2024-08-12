Собянин: Новые корпуса МГТУ им. Баумана откроются в сентябре

Бауманка - лучший технический вуз страны

Набирая ход, во двор кампуса въезжает двухместный родстер "Крым". Спортивный, яркий, со своим характером. Полностью на отечественной компонентной базе. Это плод работы молодых инженеров. Научный руководитель Дмитрий Онищенко открывает капот. Показывает двигатель объемом 1,6 литра, салон. Удобное место водителя оборудовано интегрированным жидкокристаллическим модулем - цифровое табло показывает пробег машины. Там уже 30 тысяч километров.

"Сейчас мы делаем уже третий прототип. Принимали участие ребята из разных вузов нашей страны. Получается обеспечивать трансфер лучших образовательных программ", - говорит Онищенко.

Рядом - беспилотный болид и внедорожник, спроектированный на базе фургона "Соболь". Ни одна из студенческих машин не стала серийной. Но это пока.

Скоро площадей для полета инженерной мысли станет еще больше. Настоящий научно-исследовательский кластер готовится открыть свои двери. Ход работ осмотрел в понедельник Сергей Собянин.

"Бауманка - одна из ведущих инженерных школ нашей страны, которая обеспечивает технологическую независимость. По поручению президента, мы строи новый кампус. Основные работы практически завершены. Построено 170 000 квадратных метров современных, первоклассных зданий: лабораторий, аудиторий, общежитий. Теперь дело за нашими коллегами - все это наполнить жизнью. И в сентябре приступить к учебе и к работе", - сказал мэр.

Здесь есть все необходимое для успешной учебы и результативной научной деятельности. Для того, чтобы на качественно новом уровне развивать традиции отечественной инженер­ной мысли.

"Здесь очень высоко поднята планка всех технологических решений, которые должны обеспечить непрерывный процесс образования. Прежде всего - для технических специальностей. Мы видим огромный интерес студентов и абитуриентов со всей страны. В этом году более 105 тысяч было заявок. Студентов - 81000 на бюджетные места", - отметил Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства Российской Федерации.

Суперсовременный кампус с первоклассными учебными аудиториями, передо­выми лабораториями, комфортными общежи­тиями - настоящий студенческий городок, который всего за четыре года по поручению Владимира Путина возведен на набережной Яузы. МГТУ им. Баумана - лучший технический вуз страны, который ежегодно готовит порядка 5000 высоко­квалифицированных кадров. Многие из них - авторы прорывных технологий.

"Наш первый космический аппарат улетел в сентябре 2020 года. И уже скоро мы отметим 4 года, как он работает на орбите. До сих пор работает - и еще годик проработает, пока не сгорит в атмосфере", - рассказал Дмитрий Рачкин, начальник конструкторского бюро "Прорывные космические системы и технологии" МГТУ им.Н.Э.Баумана

Разработка этого КБ - семь космических спутников с детектором для мониторинга "космической погоды". А еще - многозадачные роботы, квадрокоптеры, роботы-ассистенты, беспилотники, системы очистки сточных вод. Разработки инженеров-бауманцев применяются во всех сферах жизни.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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