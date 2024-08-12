Началась большая реконструкция Ленинградского вокзала

Пригородные электрички и поезда дальнего следования продолжают прибывать и отправляться без изменений

Понедельник, 12 августа, - первый рабочий день после закрытия Ленинградского вокзала. Там началась большая реконструкция.

Несмотря на это, пригородные электрички и поезда дальнего следования продолжают прибывать и отправляться без изменений. Но пройти теперь к ним можно только вдоль здания вокзала. Кассы, камеры хранения и залы ожидания будут работать на соседних Казанском и Ярославском вокзалах. Сориентироваться помогают волонтеры и навигация. Проблем у пассажиров не возникает.

Сколько времени будет идти ремонт, пока не сообщатся. Но уже известно, что вокзал полностью обновят и интегрируют в систему московского транспорта.

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