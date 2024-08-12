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Началась большая реконструкция Ленинградского вокзала

15:08
  • понедельник
  • 12 августа 2024

Пригородные электрички и поезда дальнего следования продолжают прибывать и отправляться без изменений

Понедельник, 12 августа, - первый рабочий день после закрытия Ленинградского вокзала. Там началась большая реконструкция.

Несмотря на это, пригородные электрички и поезда дальнего следования продолжают прибывать и отправляться без изменений. Но пройти теперь к ним можно только вдоль здания вокзала. Кассы, камеры хранения и залы ожидания будут работать на соседних Казанском и Ярославском вокзалах. Сориентироваться помогают волонтеры и навигация. Проблем у пассажиров не возникает.

Сколько времени будет идти ремонт, пока не сообщатся. Но уже известно, что вокзал полностью обновят и интегрируют в систему московского транспорта.

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Здание Ленинградского вокзала
Здание Ленинградского вокзала
Реконструкция Ленинградского вокзала
Реконструкция Ленинградского вокзала
Реконструкция Ленинградского вокзала
Реконструкция Ленинградского вокзала
Реконструкция Ленинградского вокзала
Реконструкция Ленинградского вокзала
Здание Ленинградского вокзала
Здание Ленинградского вокзала
Турист
Турист
Ленинградский вокзал
Ленинградский вокзал
Здание Ленинградского вокзала
Здание Ленинградского вокзала
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