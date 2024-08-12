Возбуждено уголовное дело после ДТП с каршерингом в Южном Бутове

Погиб 15-летний подросток

Воскресное утро, Южное Бутово. Белая иномарка на высокой скорости уходит от погони. В какой-то момент водитель не справляется с управлением, машина начинает петлять из стороны в сторону, а после врезается в стену жилого дома.

"Услышали резкий удар. Друг говорит, там авария. Мы выходим на балкон, смотрим - идет дым. Понимаем, что там машина стоит дымится, полиция. И кто-то убежал", - рассказывает девушка-очевидец.

С места происшествия скрылся 15-летний водитель, который, по разным данным, то ли арендовал каршеринговый автомобиль с чужого аккаунта, то ли и вовсе угнал открытую машину.

"Они убегали от полиции на машине, были в состоянии алкогольного опьянения. Я так поняла, они не справились с управлением, повалили дерево, от удара их развернуло, влетели в дом. Они были не пристегнуты", - уточняют очевидцы.

От мощного удара пострадали трое несовершеннолетних пассажиров, один из них погиб на месте. Самого гонщика после обнаружили неподалеку в одном из медицинских учреждений.

"Возбуждено уголовное дело по факту нарушений лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека, сопряженная с оставлением места ДТП. Расследование на контроле в прокуратуре", - сообщили в ведомстве.

Со слов некоторых очевидцев, подростки еще до погони и аварии около трех часов катались по району. Организация каршеринга заявила, что потрясена случившимся и начала внутреннюю проверку. Однако эксперты заявляют, на сегодняшний день единых правил аренды на законодательном уровне нет, каждая компания устанавливает свои стандарты по идентификации аккаунта.

"При корректной работе системы аутентификации по лицу в похожем случае, при попытке угона через чужой аккаунт, транспортное средство просто не будет двигаться", - объяснил эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов.

Сейчас подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы. После разрешения врачей водитель будет повторно допрошен и вызван на следственные действия.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram