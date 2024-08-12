Первое такое учреждение появилось три года назад на базе Боткинской больницы

В эндоскопических центрах Москвы стали чаще выявлять рак на нулевой и ранней стадиях.

Первое такое учреждение появилось три года назад на базе Боткинской больницы. Сейчас центров уже четыре. В распоряжении врачей - современное оборудование. Оно позволяет проводить точную диагностику органов ЖКТ. А значит, шанс определить новообразование в кишечнике, когда нет симптомов, повышается в разы.

Всего за время работы центров провели почти 600 тысяч исследований. В результате удалось выявить 7 тысяч случаев онкологических заболеваний. 2 тысячи из них - на ранней стадии.

"Пациент приходит, его ничего не беспокоит, ему исполнилось 50 лет. Он говорит, что ему, наверное, пора обследоваться. Ему позвонили из поликлиники и пригласили на обследование. Во время исследования у пациента на кишке выявлено новообразование, которое при гистологии оказалось ранним раком", - рассказала руководитель эндоскопического центра Московского многопрофильного клинического центра имени Боткина Ирина Коржева.

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