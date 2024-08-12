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"Лужники" стали центром строительных идей на фестивале "Территория будущего. Москва 2030"

15:21
  • понедельник
  • 12 августа 2024

Для детей там развернули целую площадку, где можно воплотить свои инженерные и архитектурные мечты

На импровизированной стройплощадке вырастают причудливые мосты, эстакады и настоящие дома будущего. При возведении конструкций юные мастера, одетые, как и полагается, с соблюдением техники безопасности, не ограничиваются ни привычными технологиями, ни материалами. На фундамент из бруса водружают даже бочки. Полет фантазии безграничен, как и запас материалов.

"Берут строительные элементы со склада и, таким образом, раскрывают свое авторство. Они могут построить мост, могут построить школу, магазин, поликлинику, дом своей мечты", - отметила Валентина Сухова, куратор площадки "Сам себе строитель" Градостроительного комплекса Москвы.

Довольные авторы проектов потирают руки - задумка реализована. Вот только времени катастрофически не хватает - сеанс интерактивной игры всего полчаса, а очередь из желающих построить Москву будущего не иссякает.

Детская стройплощадка - локация популярная. Активности - в зависимости от возраста. Для ребят постарше - азы архитектуры и дизайна, для самых маленьких - конструкторы и песочница. Спортивные площадки притягивает не меньше посетителей. В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" проходят товарищеские матчи, турниры и соревнования по десяткам видам спорта.

"Здесь и состязания сильнейших, и упражнения, занятия - беговые дорожки, подтягивание, отжимание, воркаут", - говорит Дмитрий Яшанькин, организатор площадки "Мама, папа, я - спортивная семья".

Рампа для скейтеров и трюковых велосипедов BMX выстроена рядом с дворцом водных видов спорта. По соседству - мастер-классы и лекции от известных спортсменов, марафон тренировок. Направления давно знакомые, например, пляжный волейбол, и совсем новые.

Есть и фиджитал тактическая стрельба. Вид спорта 21 века. Победителем станет тот, кто одинаково хорошо развит как в цифровом, так и физическом плане. Сначала, сидя за мониторами, команды 5 на 5 сражаются в режиме онлайн, а потом выходят на поле офлайн.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" целиком и полностью посвящен столице и охватывает все стороны жизни мегаполиса: его современные достижения и стратегию развития. 

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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Фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
Фестиваль "Москва 2030"
Фестиваль "Москва 2030"
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
Форум-фестиваль "Москва 2030"
Форум-фестиваль "Москва 2030"
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Форум-фестиваль "Москва 2030"
Форум-фестиваль "Москва 2030"
Фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
Фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
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