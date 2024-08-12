Правительство выделило около 2 млрд рублей для поддержки жителей Курской области

Речь о тех, кто потерял жилье или был вынужден покинуть свои дома

По поручению президента, правительство выделило около двух миллиардов рублей для поддержки жителей Курской области, потерявших жилье. Об этом сообщил Михаил Мишустин на совещании с вице- премьерами.

Глава правительства отметил, что деньги направят и на выплаты гражданам, которые вынужденно оставили свои дома. Оформить заявку на помощь можно через портал госуслуг. Также дополнительные ресурсы направлены и на работу операторов линий экстренной связи. Они должны обеспечить бесперебойный доступ ко всей оперативной информации.

"Одна из главных задач сейчас - оказать максимальную поддержку жителям. Прежде всего - из пострадавших районов, обеспечить их медицинской помощью. К этому подключились федеральные специалисты из медицинских учреждений соседних регионов. Действуют пункты временного размещения. Здесь очень важно оказать поддержку в максимально удобном для людей формате. Без лишних проволочек и оперативно", - указал премьер.

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