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ВСУ за сутки потеряли до 1735 человек и танк Abrams

13:51
  • понедельник
  • 12 августа 2024

Сбиты шесть HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне специальной военной операции еще один американский танк Abrams.

Танк удалось поразить группировке войск "Центр", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Совокупные потери украинской армии за сутки составили до 1735 человек, из них только 570 на южном направлении.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбили шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, две управляемые авиационные бомбы Hammer и 40 украинских беспилотников (22 вне зоны проведения СВО).

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