В Курганской области поймали украинского агента

Он помогал врагу в организации диверсионно-террористических акций

Управление ФСБ России по Курганской области задержало 54-летнего мужчину, сотрудничавшего с Министерством обороны Украины. Ему давали указание о совершении диверсий на объектах власти региона.

Мужчина самостоятельно связался по интернету с украинскими спецслужбами и согласился оказывать содействие в совершении диверсионно-террористических акций на территории Курганской области.

Задержанный помещен в следственный изолятор, расследование продолжается, сообщает РИА Новости.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности перекрыли канал незаконной поставки военной техники в Европу. Задержан житель Соликамска Пермского края, который пересылал продукцию военного назначения международными почтовыми отправлениями.

До того сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали гражданина России, планировавшего совершить теракт против должностных лиц по заданию спецслужб Украины в Запорожской области. По месту его проживания нашли самодельную бомбу с тротилом и гексогеном.

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