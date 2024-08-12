Производство танков в России увеличилось в 7,5 раз

Этому поспособствовало расширение производственных мощностей

В России за время проведения спецоперации был многократно наращен выпуск боевой техники и вооружений. Об этом в понедельник, 12 августа, рассказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Политик уточнил, что по танкам производство с начала конфликта увеличилось почти в 7,5 раз, по легкобронированным БМП, БТР, БМД — более чем в 4,5 раза, по высокоточным средствам поражения — в три раза.

Выпуск боеприпасов для ствольной артиллерии нарастили в 15 раз, производство авиационных бомбам — 55 раз.

Как подчеркнул Алиханов, это было бы невозможно без расширения производственных мощностей, сообщает "Интерфакс".

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров отмечал, что в России к решению задач по наращиванию объемов поставок военной продукции привлечены около 850 гражданских предприятий. Политик отметил, что гражданские предприятия активно участвуют в организации задач, которые были поставлены президентом.

Российский лидер Владимир Путин сообщал, что граждане, волонтеры и бизнес оказывают весомую поддержку оборонно-промышленному комплексу России по линии беспилотников, современной экипировки и средств связи.

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