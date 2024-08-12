ВСУ планировали дойти до Курска, а затем до Белгорода

Военнослужащего 80-й бригады ВСУ задержали в Беловском районе Курской области.

Об этом в понедельник, 12 августа, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Пленный рассказал, что ВСУ планировали сначала дойти до Курска, а затем – до Белгорода с целью захватить "побольше территорий" для дальнейшего их обмена в ходе мирных переговоров.

В случае сопротивления местного населения им было приказано расстреливать всех на месте. В рядах нападавших были также англичане, французы и поляки. Украинские военные занимались мародерством и забирали с собой все, что могли унести, рассказал пленный.

Руководство пленного назвало атаку ВСУ на Курскую область "последней надеждой Украины", - следует из опубликованного ФСБ видео.

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