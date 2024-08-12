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Адвокат генерала Попова опроверг его досрочное увольнение в запас

14:36
  • понедельник
  • 12 августа 2024

Попову вменяют мошенничество и подлог

Защита не имеет информации о том, что генерал-майора Ивана Попова якобы досрочно уволили с военной службы в запас. Такое заявление сделал в понедельник, 12 августа, адвокат Сергей Буйновский.
Суд перевел под домашний арест генерала Попова

Юрист, представляющий интересы Попова, прокомментировал публикации о том, что министр обороны России Андрей Белоусов якобы распорядился уволить генерал-майора.

Буйновский подчеркнул, что о пресловутом увольнении "нас никто не уведомлял", сообщает ТАСС.

Ранее генерал-майор Иван Попов обратился в Следственный комитет России (СКР) с просьбой возбудить уголовное дело в отношении адвоката Дмитрия Аграновского. Заявитель оказался недоволен активными комментариями юриста, не имеющего отношения к делу. Попов счел, что это является клеветой и мошенничеством.

Суд санкционировал отправку Попова в следственный изолятор в мае. Военному вменяют хищение металлоконструкций на 130 миллионов рублей. В июле было решено смягчить меру пресечения до домашнего ареста.

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