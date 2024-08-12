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Пекин признал повреждение газопровода Balticconnector китайским кораблем

14:35
  • понедельник
  • 12 августа 2024

ЧП произошло в 2023 году

Власти Китая признали повреждение газопровода Balticconnector китайским кораблем Newnew Polar Bear. Об этом в понедельник, 12 августа, пишет газета South China Morning Post.

Как отмечает издание, речь идет о случайности — судно повредило газопровод ненамеренно. Пекин уже передал властям Эстонии и Финляндии материалы собственного расследования. 

Между тем старший следователь Центральной криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи заявил, что расследование по делу о повреждении газопровода Balticconnector продвинулось вперед, результаты будут опубликованы осенью. Лохи также подтвердил, что финские следственные органы сотрудничают с китайскими коллегами.

Ранее следователи обнаружили и подняли со дна Балтийского моря якорь — предположительно, принадлежавший контейнеровозу Newnew Polar Bear. На фотографии, сделанной 22 октября 2023 года после инцидента с Balticconnector, было видно, что на левом борту Newnew Polar Bear отсутствует.

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