Операция продолжается

Вооруженные силы России отразили семь атак штурмовых групп ВСУ за минувшие сутки в Курской области.

Нападения противника отбили бойцы группировки войск "Север" и подошедшие резервы, сообщили в Минобороны России. Схватки произошли в районе населенных пунктов Мартыновка, Борки, Коренево Курской области.

Также в районе Каучук были пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории. ВС России уничтожили восемь БМП "Bradley", 16 боевых бронированных машин, 14 пикапов.

Авиация и артиллерия нанесла удары по скоплениям живой силы противника в районах Куриловки, Плехово, Любимовки, Суджи, Косицы, Гоголевки, Казачей Локни, Михайловки и Свердляковки.

За минувшие сутки ВСУ потеряли на курском направлении до 260 военнослужащих (до 1610 военнослужащих за все время) и 31 единицу бронетехники (более 250 за все время).

Операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается, подчеркнули в Минобороны.

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