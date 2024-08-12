На станции выгорела градирня

Североатлантический альянс готов на все, чтобы "раздуть всеобщий пожар". Такое заявление сделал в понедельник, 12 августа, лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Политик прокомментировал очередную атаку украинской армии на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и демонстративное игнорирование Западом вины ВСУ.

В соцсетях Филиппо написал, что "НАТО готова на все, чтобы раздуть всеобщий пожар", а также призвал остановить военно-политический блок, сообщает РИА Новости.

Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев отметил, что Москва призывает МАГАТЭ не останавливаться на констатации недопустимости ударов ВСУ по Запорожской АЭС — надо четко дать оценку этому.

Флориан Филиппо прежде уже высказывался критически в адрес политики Парижа и Брюсселя. Он заявил, что Париж становится все более зависимым от США через Европейский союз и НАТО. По мнению политика, Франция утратила статус самостоятельной державы в международных делах и не имеет собственного дипломатического влияния.

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