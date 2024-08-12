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Путин потребовал выбить противника из приграничных областей

14:53
  • понедельник
  • 12 августа 2024

Это первостепенная задача

Президент России Владимир Путин в настоящий момент проводит совещание по ситуации в Курской области.  

Глава государства потребовал выбить противника из Курской области. После того, как враг будет изгнан с территории России, необходимо обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной.

"Главная задача стоит перед министерством обороны - выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы", - сказал Путин.

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