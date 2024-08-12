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Путин назвал цель украинской вылазки в приграничные области России

14:56
  • понедельник
  • 12 августа 2024

Ситуация показывает, почему Киев отказался от мирных переговоров

Своими действиями в Курской области Украина пытается улучшить свои позиции на переговорах в будущем. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в приграничных регионах России.

Ситуация показывает, почему Киев отказался от мирных переговоров, отметил президент.

По его словам, атака ВСУ преследует цель остановить наступление российских войск. Однако этого не произошло. Владимир Путин заявил, что армия продолжает наступление по всей линии соприкосновения, несмотря на провокации Киева. Более того, темы продвижения даже выросли в полтора раза, добавил глава государства.

6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь территории. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.

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