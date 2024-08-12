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Путин высказался о роли Запада в атаке ВСУ на Курскую область

15:14
  • понедельник
  • 12 августа 2024

Киев выполняет волю западных хозяев

Западные государства продолжают воевать с Россией руками украинцев. Такое заявление сделал в понедельник, 12 августа, российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Курской области.
В Курской области за сутки отразили 7 атак ВСУ

Киевский режим, послушно выполняя волю своих западных хозяев, пытался разрушить сплоченность российского общества, но ему это не удалось, подчеркнул президент.

Путин отметил, что темпы наступления Вооруженных сил России на всей линии соприкосновения после событий в Курской области не только не снизились, но увеличились в полтора раза. При этом потери среди наиболее боеспособных частей и подразделений Украины драматически увеличиваются.

Главари киевского режима встали на путь истребления украинского народа, отметил президент России. Он предупредил, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

При этом западные кураторы снисходительно смотрят на террористические вылазки армии Украины. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в вопросе применения американских вооружений ничего не изменилось "в пределах, конечно, того, что мы разрешили им делать в прошлом с помощью поставляемых США вооружений, а именно наносить удары по непосредственным угрозам по ту сторону границы".

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