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Путин оценил перспективы переговоров с Киевом

15:16
  • понедельник
  • 12 августа 2024

Президент потребовал выбить противника из Курской области

Президент России Владимир Путин в понедельник проводит совещание по ситуации в Курской области. Глава государства, среди прочего, высказался о перспективах переговоров с Украиной.

"Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбору наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. О чем с ними вообще можно говорить?" – сказал Путин (цитата по ТАСС).

Президент также потребовал выбить противника из Курской области. После этого, по словам главы государства, нужно обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной.

Путин озвучил цель украинской вылазки в приграничные области России. По его словам, своими действиями в Курской области Киев пытается улучшить свою позицию на переговорах в будущем.

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