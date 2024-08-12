Больше половины жителей покинули Шебекино

Об этом сообщил губернатор Гладков на совещании с президентом

Сегодня, 12 августа, в Ново-Огарево проходит совещание президента России Владимира Путина по поводу атаки ВСУ на границе Курской области. Так, в ходе обсуждений губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что порядка 50-70% жителей белгородского Шебекино покинули территорию, напряжение среди населения растет, передает ТАСС.

Однако он выразил надежду, что жители Краснояружского района уже завтра, 13 августа, смогут вернуться домой, исключением станут жители трех населенных пунктов.

К слову, в ходе переговоров Владимир Путин поддержал идею распространить мораторий на выплату ипотеки и кредитов на пострадавшие районы Белгородской области.

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