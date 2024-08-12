Ситуация сложная: Под контролем ВСУ 28 населенных пунктов в Курской области

Судьба порядка 2 тысяч человек неизвестна

Под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся 28 населенных пунктов в Курской области.

Ситуация сложная, заявил врио главы региона Алексей Смирнов на совещании с президентом Владимиром Путиным. Глубина проникновения противника на территорию России составляет 12 километров, ширина - 40 километров.

Судьба порядка двух тысяч человек, проживающих в этих 28 населенных пунктах, неизвестна.

Ранее Путин потребовал выбить противника из Курской области. После того, как враг будет изгнан с территории России, необходимо обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной.

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