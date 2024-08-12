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Путин отметил рост числа желающих заключить контракты с Минобороны

15:34
  • понедельник
  • 12 августа 2024

Число добровольцев увеличилось

Киевский режим пытался разрушить сплоченность российского общества, но ему это не удалось. Такое заявление сделал в понедельник, 12 августа, российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Курской области.

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Президент России подчеркнул, что россияне отреагировали на атаку украинской армией Курской области, действенно выразив поддержку нашим бойцам — количество желающих заключить контракты с Министерством обороны увеличилось.

Путин отметил, что в российском обществе ярко продемонстрирована "поддержка армии и увеличение числа желающих присоединиться к нашим мужчинам, бойцам, которые героически, с оружием в руках защищают Россию".

Ранее член комитета Государственной думы по обороне Виктор Заварзин подчеркнул, что, несмотря на события в Курской области, в России не предвидится новая мобилизация. Необходимости в ней нет, поскольку в зоне СВО "у нас достаточно сил, у нас контрактников под 700 тысяч", пояснил парламентарий.

Участников спецоперации и членов их семей российские власти поддерживают по множеству направлений. Единовременные выплаты семьям погибших в ходе спецоперации добровольцев уже проведены в 98% случаев, для получивших ранения добровольцев — в 99,2% случаев.

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