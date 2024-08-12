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Названо число погибших при атаке ВСУ на Курскую область

15:24
  • понедельник
  • 12 августа 2024

Более ста получили ранения

При атаке украинской армии на Курскую область погибли 12 человек.

121 – ранен, в том числе 10 детей, рассказал врио главы региона Алексей Смирнов на совещании с президентом Владимиром Путиным. Судьба порядка двух тысяч человек, которые находятся в населенных пунктах под контролем ВСУ, в настоящий момент неизвестна.

Из приграничных районов Курской области выехали сами или вывезены властями 121 тысяча человек. На очереди эвакуация еще 180 тысяч человек.

Ранее Смирнов заявил, что под контролем ВСУ на сегодняшний день находятся 28 населенных пунктов в Курской области

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