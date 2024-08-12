Названо число погибших при атаке ВСУ на Курскую область

Более ста получили ранения

При атаке украинской армии на Курскую область погибли 12 человек.

121 – ранен, в том числе 10 детей, рассказал врио главы региона Алексей Смирнов на совещании с президентом Владимиром Путиным. Судьба порядка двух тысяч человек, которые находятся в населенных пунктах под контролем ВСУ, в настоящий момент неизвестна.

Из приграничных районов Курской области выехали сами или вывезены властями 121 тысяча человек. На очереди эвакуация еще 180 тысяч человек.

Ранее Смирнов заявил, что под контролем ВСУ на сегодняшний день находятся 28 населенных пунктов в Курской области

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