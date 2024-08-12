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Заявлено об использовании ВСУ химического оружия в Курской области

15:42
  • понедельник
  • 12 августа 2024

Об этом рассказал врио губернатора региона Смирнов

Сегодня, 12 августа, президент России Владимир Путин проводит совещание с главами приграничья по поводу прорыва ВСУ границы Курской области. Так, врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ применили химическое оружие в Беловском районе Курской области, пострадали несколько сотрудников полиции и глава сельского поселения, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что в Курской области погибли 12 гражданских, ранен 121 человек, среди них десять детей. Кроме того 180 тысяч человек подлежат эвакуации, выехали и эвакуированы 121 тысяча человек. При этом, отметил Смирнов, ничего неизвестно о судьбе порядка двух тысяч человек, которые находятся в населенных пунктах под контролем противника.

Ситуация с обнаружением противоборствующей стороны осложняется тем, что в Курской области нет четкой линии фронта. Тем не менее уже выкопан противотанковый ров на протяжении 40 км.

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