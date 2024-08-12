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Курский губернатор посетовал на отсутствие четкой линии фронта

15:56
  • понедельник
  • 12 августа 2024

Ситуацию в регионе обсуждают на совещании у президента

В Курской области нет четкой линии фронта, что осложняет определение местоположения противника. Об этом в понедельник, 12 августа, рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов на совещании у президента.
В Курской области за сутки отразили 7 атак ВСУ

Комментируя ситуацию в Курской области, на которую утром 6 августа напали украинские боевики, Смирнов отметил, что "для нас проблема это, учитывая, что там нет четкой линии фронта, это понимание, где находятся боевые части".

Политик также рассказал, что Вооруженные силы Украины в настоящее время контролируют 28 населенных пунктов в Курской области, при этом глубина проникновения противника на территорию региона составляет 12 километров, ширина — 40 километров, сообщает "Интерфакс".

Ранее захваченный в Курской области в плен украинский боец заявил, что ВСУ планировали сначала дойти до Курска, а затем – до Белгорода с целью захватить "побольше территорий" для дальнейшего их обмена в ходе мирных переговоров. Эту операцию командиры назвали последней надеждой Украины.

При этом американские СМИ писали, что цель атаки на Курскую область по-прежнему неясна — у украинской армии катастрофически не хватает ни людей, ни вооружений, а "на востоке войска Киева с трудом сдерживают продвижение России".

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