Анна Нетребко показала любимого мужчину после развода

Оперная дива сияет от счастья

В конце июня Анна Нетребко и ее муж, оперный певец Юсиф Эйвазов, объявили о разводе. Вообще слухи о том, что в личной жизни знаменитой артистки не все гладко, стали ходить еще с середины апреля. Именно тогда особо наблюдательные подписчики официальной странички Анны в запрещенной социальной сети "Инстаграм" обнаружили на свежих фотографиях дивы, что на ее безымянном пальце отсутствует обручальное кольцо, хотя обычно певица с ним никогда не расставалась. Кроме того, в путешествиях, которые так обожает Анна, ее не сопровождал супруг, хотя до этого они всегда колесили по городам и весям вместе.

В качестве причины развода Нетребко и Эйвазов назвали расстояние, которое их якобы разделяло: Анна в основном живет и работает в Австрии, а Юсиф - в Азербайджане. Однако пользователи Сети, судя по их бурным обсуждениям в пабликах, посвященных оперной артистке, считают, что супруги достаточно времени проводили вместе, и якобы причина развода вовсе не в этом. Кое-кто поговаривает, что с самого начала этот брак был подозрительным, более похожим на обоюдный расчет и полезное сотрудничество.

Однако после расставания с мужем Анна Нетребко не грустит. Она отправилась в очередное путешествие. На сей раз певица отдыхает в Италии. Вместе с собой она захватила сына Тьяго. Совместное фото с единственным наследником Анна опубликовала в Сети. Поклонники рассыпались в комплиментах певице, счастливо смотрящей на повзрослевшего отпрыска.

Напомним, что сына Тьяго Анна Нетребко родила в 2008 году от жениха Эрвина Шротта, за которого так и не вышла замуж.

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