Согласна на все: Алсу расцвела на фоне развода с Абрамовым

Громкая история пошла певице на пользу

Новость о разводе с Яном Абрамовым спустя 18 лет совместной жизни стала громом среди ясного неба не только для фанатов певицы Алсу, но и для всех остальных. Впрочем, ходят слухи, что брак артистки не задался с самого начала: якобы бизнесмен стал изменять певице вскоре после роскошной свадьбы, а та молча терпела, рожая дочерей Сафину и Микеллу и сына Рафаэля.

Однако интрижка Яна Абрамова с моделью Анастасией Решетовой, как судачат в Сети пользователи, стала последней каплей, и Алсу подала на развод. Причем певица, говорят, настроена очень серьезно: так, исполнительница отвергла все предложения бизнесмена сохранить семью, а еще подала иск в суд на раздел имущества.

Кроме того, карьера Алсу на фоне шумихи из-за развода резко пошла вверх. Так, предложения посыпались на певицу, как из рога изобилия. Говорят, график артистки расписан вплоть до зимы.

"Если раньше, в браке, Алсу все это было не нужно, максимум она появлялась на крупных концертах и новогодних съемках, то теперь все изменилось, соглашается выступать и на частных мероприятиях, и на вечеринках. Каждый запрос рассматривается индивидуально, да и гонорар сейчас значительно подрос по сравнению с предыдущими годами", - рассказали в близком окружении Алсу изданию Starhit.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram