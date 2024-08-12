ВСУ используют в Курской области вооружение стран НАТО

Об этом заявили в российском Следственном комитете

Следственный комитет России в рамках дела о нападении ВСУ на приграничные районы Курской области установил, что украинские военные используют вооружение стран НАТО. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. В частности, речь идет о стрелковом оружии, тяжелой технике, ракетных системах залпового огня и другом вооружении, поставленном странами НАТО, сообщает РИА Новости.

Ранее врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ применили химическое оружие в Беловском районе Курской области.

К слову, на днях Америка объявила о новой военной помощи Украине. В частности, Киеву поставят ракеты Stinger, боеприпасы для артиллерии и бронебойные системы, многоцелевые радары, санитарные машины, боеприпасы для стрелкового оружия и для реактивных систем залпового огня HIMARS, системы Javelin и ракеты Tow, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм.

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