Собянин рассказал, как приложение "Мой id" помогает москвичам

Число документов и сервисов приложения выросло

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о новых возможностях приложения "Мой id". Так, как отмечается в Телеграм-канале мэра, число документов и сервисов приложения "Мой id" выросло в полтора раза.

"Недавно в нём появилось цифровое удостоверение многодетной семьи. Добавилась опция для владельцев домашних животных — переход на страницу записи в государственную ветклинику", - говорится в сообщении.

Приложение "Мой id" продолжает развиваться. Так, в поликлинике можно отсканировать QR-код и оперативно записаться на прием.

"Сейчас в нем доступны данные, которые пользователь предоставляет в личном кабинете на mos.ru или при получении госуслуг. Это упрощает заполнение онлайн-форм, анкет и заявлений, а также дает возможность пользоваться некоторыми городскими услугами. Например, в поликлинике вы можете отсканировать QR-код на инфомате и оперативно записаться к врачу", — сообщил Сергей Собянин.

На прошлой неделе стало известно, что в Москве завершена полная цифровизация всех онкологических клиник города. Столичные стационары полностью перешли на безбумажный формат работы.

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