Мария Шукшина узнала новую деталь смерти отца: замешан криминал?

Актриса поделилась своими подозрениями

Василий Шукшин умер в 1974 году в результате инфаркта миокарда. Однако с тех пор то и дело муссируются слухи, что инфаркт на самом деле был спровоцирован с помощью неких веществ. Старшая дочь писателя Мария Шукшина узнала новую деталь его смерти.

"Оказывается, Сергей Федорович Бондарчук после того, как Василия Шукшина не стало, перестал пить кофе. У Бондарчука была твердая версия, что Шукшина именно при помощи кофе отравили. Версию про то, что отец не своей смертью умер, я и раньше слышала. Актеры, которых уже нет на свете - Георгий Бурков, Николай Губенко, - такое обсуждали. Они считали, что у отца каким-то образом спровоцировали остановку сердца. А вот кофе - это новая подробность", - сообщила Мария Шукшина.

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал вероятность спустя годы провести расследование криминальной версии смерти Василия Шукшина. Он отметил, что это возможно. Однако Жорин высказал мнение, что Шукшины якобы преследуют другую цель.

"Данные граждане просто хотят в очередной раз заработать на телевизионных эфирах. И надеюсь, что до эксгумации не дойдет. Потому что они уже и так сделали все возможное, чтобы фамилия великого актера, режиссера и писателя годами полоскалась в нетворческом русле на федеральных каналах", - приводит слова адвоката "Мир новостей".

Не верит в криминал в смерти Василия Шукшина актер Сергей Никоненко. Он отметил, что разговоры о том, что якобы писатель умер не без посторонней помощи, идут уже лет 40, однако актер уверен, что это не так.

"Посмотрите фильм "Печки-лавочки" с Шукшиным. И обратите внимание на его пальцы. На пальцы рук посмотрите! И вы поймете, что у него было больное сердце. Такие пальцы называют "барабанные палочки". У кардиологов это первый признак больного сердца. Очень больного сердца! Что тут можно еще сказать? Ничего. Все и так ясно..."

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