Российские военные наращивают силы и формируют резервы на границе Курской области

Минобороны выступило с заявлением
Минобороны перебросило дополнительные силы в Курскую область. В частности, войска "Севера" организовали тыловое обеспечение.
"Силами службы военных сообщений организована доставка дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и формирования резервов", - рассказали в ведомстве.
Кроме того, осуществляется подвоз боевой техники, боеприпасов и других грузов, необходимых для боевой работы, сообщает ТАСС.
Ранее на совещании по поводу событий, происходящих в Курской области, президент России Владимир Путин потребовал выбить противника с нашей территории. После того, как враг будет изгнан, необходимо обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной, поставил задачу российский лидер.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram