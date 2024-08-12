Российские военные наращивают силы и формируют резервы на границе Курской области

Минобороны выступило с заявлением

Минобороны перебросило дополнительные силы в Курскую область. В частности, войска "Севера" организовали тыловое обеспечение.

"Силами службы военных сообщений организована доставка дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и формирования резервов", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, осуществляется подвоз боевой техники, боеприпасов и других грузов, необходимых для боевой работы, сообщает ТАСС.

Ранее на совещании по поводу событий, происходящих в Курской области, президент России Владимир Путин потребовал выбить противника с нашей территории. После того, как враг будет изгнан, необходимо обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной, поставил задачу российский лидер.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram