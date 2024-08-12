Путин провел совещание по ситуации в Курской области. Главное

Президент потребовал выбить противника из приграничных областей

Киевский режим получит достойный ответ за действия в российском приграничье, а все цели спецоперации будут достигнуты. Владимир Путин заявил сегодня об этом на совещании по ситуации на приграничных территориях Курской, Белгородской и Брянской областей. Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям, по гражданской инфраструктуре. Президент подчеркнул: сейчас главные задачи - выбить противника с российских территорий, обеспечить надёжное прикрытие госграницы, а также поддержать людей, которые нуждаются в помощи и защите.

Участники совещания - члены Совбеза, правительства, администрации президента, главы силовых ведомств страны и губернаторы трех приграничных областей. Круг вопросов - от объективной оценки происходящих событий до решений, от которых напрямую зависят судьбы сотен тысяч жителей этих регионов. С анализом причин террористических вылазок украинских боевиков Владимир Путин был краток.

"Подобные акции, безусловно, преследуют главную военную цель, а именно – остановить наступление наших войск по полному освобождению территорий Луганской, Донецкой народных республик, территории Новороссии. И что? Что происходит на линии боевого соприкосновения, каковы результаты? Темпы наступательных операций российских Вооруженных Сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, а наоборот, увеличились, увеличились в полтора раза", - заявил Путин.

Путин подчеркнул: киевский режим совершает преступления не только против русского народа. Истребляет своих же, украинцев. Потери ВСУ увеличиваются, в том числе среди наиболее боеспособных частей и подразделений, которые противник перебрасывает к нашей границе. А ведь Россия не раз предлагала вернуться к мирному плану урегулирования конфликта. Киев предпочел бессмысленную с военной точки зрения эскалацию.

"Судя по всему, противник при помощи своих западных хозяев, он выполняет их волю, и руками украинцев запад с нами воюет; так вот: судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить?" – отметил Путин.

Губернатор Курской области ситуацию в регионе описывает как сложную. Необходимо поддерживать в рабочем состоянии всю инфраструктуру в районах, находящихся под огнем боевиков. А население - обеспечивать лекарствами и продуктами. Гуманитарную помощь выдают круглосуточно. Из федерального центра поступил первый транш на переселение нескольких сотен семей, полностью потерявших жилье. Люди уже подбирают себе новое. Из особо обстреливаемых районов нужно переселить около 180 тысяч человек. 120 тысяч из них уже эвакуированы. Обрести хоть и временную, но безопасную крышу над головой курянам помогает вся страна. Москва уже обеспечила у себя 20 тысяч мест для вынужденных переселенцев. Дополнительно готовятся еще 10 тысяч.

Белгородская область пытается отстроить заново разрушенное. Но под постоянными обстрелами сделать это непросто. А за два с половиной года было повреждено более 30 тысяч домов и квартир, 25 тысяч - восстановлено. Самая тяжелая ситуация - в Шебекине. Более половины населения покинуло его территорию. Брянскую область обстреливают 80 - 90 раз в неделю. Тенденция последнего времени: боевики Зеленского все больше нацеливаются на ущерб гражданским. Власти региона предлагают жителям помочь с выездом, но пока желающих покидать свои дома нет.

"Для нас очевидным является то, а я уже об этом сказал, что противник будет и дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничной зоне с целью раскачать внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Поэтому если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка. И я вас прошу самым внимательным образом к этому отнестись вместе с силовыми структурами, вместе со штабом, который создаётся по линии ФСБ России при поддержке Росгвардии", - сказал Путин.

Отдельно Владимир Путин остановился на сплоченности в данной ситуации российского общества. "Одна из очевидных целей противника – это посеять рознь, раздоры в нашем обществе, запугать людей, разрушить единство, сплоченность российского общества, то есть нанести удар по внутриполитической ситуации. Но и здесь ответ со стороны граждан России уже есть – это единодушная поддержка всех, кто попал в беду, поддержка армии", - заявил Путин.

Президент подчеркнул: количество желающих заключить контракт с Минобороны в последние дни увеличилось.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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