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Роман Бородиной и Сердюкова обречен: мнение специалиста

18:42
  • понедельник
  • 12 августа 2024

Телеведущая перестала скрывать любимого мужчину

Недавно стало известно о том, что популярная ведущая, звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина встречается с участником развлекательной передачи "Последний герой" Николаем Сердюковым. В Сети бурно отреагировали на эту новость. Пока одни радуются за Ксению, наконец обретшую женское счастье после развода с Курбаном Омаровым, другие критикуют ведущую, а третьи и вовсе сомневаются в искренности чувств ее нового возлюбленного.

Журналисты обратились к нумерологу Кларе Кузденбаевой, чтобы узнать, что ждет роман Бородиной и Сердюкова. Эксперт отметила, что ведущая и ее избранник, который, к слову, моложе на пять лет, не подходят друг другу.

"Самая большая проблема союза Ксении и Николая в том, что у обоих нет четверок — которые отвечают за практичность, терпение, справедливость. А если у обоих партнеров нет четверок, то их ждет вечная ругань. Кроме того, у и Бородиной, и у Сердюкова мало энергии. А любые отношения – это обмен энергией. Человеку с нехваткой энергии подойдет партнер, у которого она доминирует. Не думаю, что роман этой пары долго продлится", - цитирует специалиста "КП".

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